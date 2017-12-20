Samsung'un Duvara Monte Edilebilen Yeni Soundbar'ını Tanıttı!

Samsung'un CES 2018'de tanıtacağı NW700 Sound+ isimli duvara monte edilebilen "soundbar"ı kendi içerisinde bir subwoofera sahip olacak.

Her yılın büyük teknolojilerinin tanıtıldığı CES 2018'e az kaldı. Samsung ise fuarda neleri tanıtacağına dair bir süredir bilgileri önceden paylaşmaya devam ediyor. Samsung şimdi de CES 2018'de duvara monte edilebilen bir "soundbar" yani tek hoparlörlü ses sistemini tanıtacağını bildirdi. NW700 Sound+ adını alacak olan bu model, özellikle de büyük ekran televizyonlar için tv ünitesi kullanmak yerine duvara asmayı tercih edenlere yönelik çıkacak bir ürün gibi duruyor.

Samsung 5 cm kalınlıkta olacak yeni soundbarın önceki modele göre %41 daha dar olduğunu söylüyor. Kendi içerisinde dahili Subwoofer'a sahip olacak modelin ayrıca sesteki bozulmaları engelleyici yüksek ses verebilen hoparlörlere sahip. Daha önceki modeller gibi Standart Mod ve Surround Mod'a sahip olacak cihaz, bu sefer bir de ses ayarını ortama ve sesin kendisine göre yapan bir Akıllı Mod ile birlikte gelecek.

Cihazın fiyatıyla ve diğer geniş özellikleriyle ilgili olarak Samsung bir bilgi yayınlamadı. Ancak CES 2018'de cihazın lansmanı yapıldığında fiyat belli olacaktır. Özellikle de ev elektroniğinin gizli kahramanlarından biri olan markanın bakalım yeni soundbar ses sistemi beğenilecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz?