Samsung Galaxy J5(2017)'in Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı!

Samsung Galaxy J5(2017)'in bir süredir konuşulan özellikleri iyiden iyiye netlik kazandı. Telefon, J serisine yakışır bir fiyatla çıkıyor.

Samsung’un çıkardığı son model telefonlar hakkında sık sık haber yapıyoruz. Teknolojiyi belirleyen bu telefonlar daha kaliteli telefonların çıkabilmesi için önemli, ancak Samsung ve diğer telefon üreticileri(Apple hariç), yalnızca amiral gemisi sınıfında telefonlar satmıyorlar. Kullanıcıların ceplerine hitap edecek daha uygun telefonlar da yer alıyor. Galaxy J3, Galaxy J5 ve Galaxy J7’lerin 2017 versiyonunu çıkarmaya hazırlanan Samsung, bu telefonlarla bütçesi Galaxy S8’e müsait olmayan kullanıcılara erişmeyi hedefliyor.

Bugün, Galaxy J5’in(2017) özellikleri ortaya çıktı. Metal gövde ile geleceği belli olan cihazda, 2 GB RAM ve 16 GB genişletilebilir depolama alanı bulunuyor. 1.6 GHz hızda çalışan sekiz çekirdekli Exynos 7870 işlemciden güç alan Galaxy J5’in donanım birimleri için kabul edilebilir düzeyde diyebiliriz.

5.2 inç Super AMOLED ekranla birlikte gelecek Galaxy J5, orta düzey cihazlarda sıkça gördüğümüz 720p(HD) ekran çözünürlüğü sunuyor.

Galaxy J5’in arka ve ön yüzeyinde sırasıyla f/1.7 ve f/1.9 diyafram açıklığı bulunan 13 megapiksellik kameralar bulunuyor. Ön taraftaki fiziksel home tuşunda parmak izi algılayıcısı bulunan Galaxy J5, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile gelecek. 3.000 mAh’lık batarya ile uzun süreli kullanımlarda sizleri yarı yolda bırakmayacak son model Galaxy J5’in Haziran ayında satışa sunulması bekleniyor. Fiyat/performans telefonu alırken en çok dikkat edilen özelliklerden olan fiyatı, daha önceki J serisi modellerle örtüşüyor. 279 Euro’dan çıkış yapmaya hazırlanan Galaxy J5’e, ülkemizde 1200 – 1500 TL fiyat aralığında ulaşabiliriz. Peki siz yeni telefon almak isteseniz, bu özelliklerle çıkan Galaxy J5’e bir şans vermek ister miydiniz?