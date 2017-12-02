Samsung W2018 F/1.5 Kamera Lensli Modeli Çin'de Duyuruldu

İstiridye kabuğu misali açılıp kapanabilen, bükülebilir W2018 modeli Çin'de düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Özellikle kamera tarafında önemli geliştirmelere sahip olan telefonun fiyatı da oldukça yüksek.

Samsung ve China Telecom, Android tabanlı iki dokunmatik ekranlı ve akıllı telefonlar arasında en parlak lenslere sahip, yüksek kalitede W2018 modelini duyurdular. Çin’in Xiamen bölgesinde duyurulan etkinlikte W serisinin 10. Yıldönümü ile birlikte Samsung’un Çin piyasasına girişinin 25. Yıl dönümü de kutlandı.

Samsung W 2018, Full HD çözünürlüğe sahip bir çift 4.2” AMOLED ekrana sahip. Snapdragon 835 çipsetini taşıyan cihazın RAM’i 4GB iken, dahili hafızası ise 64GB kapasitede. Aynı zamanda 256GB’a kadar harici microSD giriş desteği de bulunuyor.

W2018, üzerinde Bixby’nin yer aldığı ilk çevrilebilir telefon olma özelliğine sahip. Samsung, yapay zeka asistanının artık Çin lisanını da desteklediğini gururla duyurdu.

Arka yüzünde 12 MP sensöre sahip, 1.4 μ m piksel çözünürlükte ve mevcut akıllı telefonlar içerisinde en parlak olma özelliği taşıyan f/1.5 odak aralığına sahip bir kamera bulunuyor. Aynı zamanda OIS’ de yer alıyor cihazda. Ön yüzünde ise 5MP çözünürlükte, f/1.9 mercekli bir kamera yer alıyor. Ana kamera saniyede 30fps ile 4K video kaydedebiliyor.

Samsung W2018’de USB-C girişi ve dual hibrit SIM girişi üzerinden şarj edilebilen 2.300 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Bir çok yerli Çin yapımı cihazlarda olduğu gibi Google servislerinin bulunmadığı cihaz, bir yaşına ulaşan Nougat 7.1.1 Android sistemi üzerinde çalışıyor.

Samsung W2018 siyah renkte piyasaya sürülüyor fakat aynı zamanda sınırlı sayıda da olsa Gold ve Silver versiyonları da bulunuyor. Cihaz, 2.400 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyatla JD ve TMall’da satışa sunuldu.