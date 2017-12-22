Samsung’un 2018’de en iddialı fiyat-performans telefonlarından olacak Galaxy J2 sızdırıldı.

Samsung Galaxy J2(2018), siyah ve altın olmak üzere iki renk çeşidi ile internete sızdırıldı. Pek çok kullanıcı, orta sınıf telefonların bile 3000-4000 TL arasında olduğu bir dönemde giriş seviyesi telefonları arıyorlar. Samsung, bu kullanıcıları memnun etmek için en uygun fiyatlı telefonlarından birisini duyurmaya hazırlanıyor. Şu anda sızdırılan bilgiler daha sonra yalanlanır mı bilinmez, ancak şu anda Galaxy J2 bu özelliklerle çıkacakmış gibi duruyor.

Telefonun 16:9 en-boy formatıyla 5 inçlik bir qHD ekrana sahip olması bekleniyor. Son dönemlerde çıkan telefonların 18:9 formatında çıkış yaptığını görüyoruz, ancak telefonun giriş seviyesi olması ve fiyatı düşünüldüğünde 18:9 formatı, bu telefon için biraz beklenmeyen bir durum olabilir.

Telefonun kamera performansı da pek muhteşem değil. Arka tarafında 8 megapiksel tek bir kamera bulunurken ön tarafında 5 megapiksellik bir kameranın yer alması bekleniyor. Bu özellikler, 2012 yıllarında piyasaya çıkan amiral gemilerine yer alıyordu. Telefonun yonga setine baktığımızda, giriş seviyesi bir telefon olduğu yeniden ortaya çıkıyor. 1.4 GHz’lık 4 çekirdeğe sahip Snapdragon 425 yonga seti ile gelen telefonun 1.5 GB Ram’i ve 16GB genişletilebilir depolama alanı bulunuyor.

Tüm bunlarla birlikte Galaxy J2’de 2.600 mAh batarya yer alacak gibi duruyor. Telefonun donanım ve bataryasını kıyasladığımızda 1 günü rahat aşacak, bazı durumlarda 2. güne kalacak bir telefon olduğunu düşünüyorum. Android 7.1.1 ile birlikte gelmesi beklenen Galaxy J2’nin 136 dolardan satışa sunulacağı düşünülüyor.

Kendi fikrime göre, fiyat açısından bakıldığında kabul edilecek bir telefon. Yine de, biraz daha fazla para verip biraz daha üst modelleri almak daha doğru olacaktır. Peki, sizce Galaxy J2 bu özelliklerle çıkarsa ülkemizde ilgi çeker mi? Yorumlarınızı bekliyorum.