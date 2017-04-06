Samsung, daha ucuz yollu telefonlarını birbir yayınlamaya devam ediyor. Samsung Galaxy On7 Pro(2017)'nin benchmark testi olduğu iddia edilen grafik yayınlandı.

Samsung’un fiyat performans konusunda çıkardığı ve genel bir kesim tarafından çok sevilen Samsung Galaxy ON serisinin yeni bir telefonu hakkında konuşulmaya başlandı. Galaxy ON7, mütevazi özellikleri ve uygun fiyatı ile herkesin beğenisini kazanmıştı. Bu yılın Şubat ayında GFXBench’te ortaya çıkan bir telefonun Galaxy ON7 Pro(2017) olduğunu düşünülüyor.

Telefonda dikkat çeken birkaç özellik bulunuyor. 1920 x 1080p çözünürlüğü bulunan telefonun 5.7 inç ekranla birlikte 4GB RAM’le gelmesi bekleniyor. 32 GB dahili bellek ve MediaTek MT6757 octa-core SoC ile geleceği söyleniyor. Arka kamera olarak benchmark listesinde 12 MP kamera görünürken, ön tarafında yine 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Aynı zamanda yeni Galaxy on7 Pro’nun Android 7.0 Nougat ile geleceği belirtilmiş.

Aslında, Galaxy on7 Pro’nun iki farklı RAM boyutu ile geleceği konuşulan özellikler arasında yer alıyor. Samsung’un cihazı bu sene sunması bekleniyor. Özellikle SM-G615F ismi ile ortaya çıkan benchmark sonuçlarının bu sene içerisinde çıkacak bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Çıktıktan sonr da her sene olduğu gibi genel bir kesime hitap edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Samsung, Galaxy S serisi dışında çıkardığı telefonlarla da bütçesi uygun olmayan kullanıcılara ulaşmayı hedefliyor.