Samsung’un Galaxy A Serisi, Suya ve Toza Karşı Dayanıklı Olacak!

Samsung’un orta seviyede ve genel olarak piyasada oldukça ilgi gören Galaxy A serisinin 2017 modelleri IP sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olacak

Samsung’un Galaxy S ve Galaxy Note serisi kadar olmasa da fiyat/performans ve özellikle orta seviyeye premium hissiyatlı telefonları getirme açısından fazlasıyla ilgi gören Galaxy A serisi ilk olarak 2015’te karşımıza çıkmış, bu yılda da ilgi görmeye devam etmişti. 2017 yılında 3. jenerasyon serisi gelecek olan Galaxy A ailesi için ise Samsung Malezya önemli bir detay paylaştı.

Yukarıda görebileceğiniz görselde de belirtildiği gibi “Her şey ‘A’ ile başlar. Nefesini Tut” şeklimde bir görsel paylaşan Samsung, böylelikle Galaxy A 2017 modellerinin IP sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olacağının sinyalini vermiş oldu. Tahminime göre bunun IP67 sertifikası olma ihtimali yüksek iken, Samsung “Yapmışken tam yapalım” diyerek bu sertifikayı direkt olarak IP68 ile sunabilir.

Ülkemizde de oldukça ilgi gören Samsung Galaxy A serisinin 2017 modelleri bakalım başka hangi detaylar ile gelecek.