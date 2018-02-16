Samsung, güncelleme alan bazı cihazların yeniden başlatma sorunları yaşaması üzerine Android Oreo güncellemesini geçici olarak durdurdu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, aylar süren beta testlerinden sonra nihayet bir hafta kadar önce geçtiğimiz yılın bahar aylarında tanıtılan amiral gemi ikilisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Android 8.0 Oreo sürümünü yayınlamıştı.

Beta test süreci bir ay kadar önce sonlandığında güncellemede herhangi bir sorun dikkati çekmiyordu ve kullanıcılar, cihazlarını yeni Android sürümüne yükseltmek için sabırsızlanıyordu. Fakat beta sürecinde göze çarpmayan bir sorun, kararlı sürümde kendini gösterdi.

Android Oreo güncellemesini yükleyen bazı cihazlar, yeniden başlatma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Yaşanan yazılım sorunu ile ilgili detaylı bilgiler henüz öğrenilememişken Samsung, dünya çapında Android Oreo güncellemesini durdurma kararı aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan şirket, Android Oreo güncellemesini yükleyen bazı cihazların yeniden başlatma sorunları yaşadığını, sorunu yaşayan cihaz sayısını minimumda tutmak için Oreo güncellemesini durdurduklarını belirtti. Güncelleme, sorun giderildikten sonra yayınlanmaya devam edecek.

Eğer Galaxy S8 ya da Galaxy S8+ cihazınıza Android Oreo güncellemesini yüklediyseniz, yapmanız gereken tek şey Samsung’un yeni bir güncelleme yayınlamasını beklemek. Güncelleme dosyalarını indirdiyseniz ve henüz yüklemeyi gerçekleştirmediyseniz, indirdiğiniz dosyalar otomatik olarak silinecektir.