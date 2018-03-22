Galaxy S9 ve S9+ Modellerine ARCore Desteği Geliyor

Samsung'un en yeni amiral gemileri S9 ve S9+, her ne kadar yeni birçok özelliği içerisinde barındırsa da artırılmış gerçeklik konusunda geride kalıyordu. Ancak ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Google'ın artırılmış gerçeklik uygulaması ARCore, önümüzdeki hafta içi S9 ve S9+ modellerini destekleyecek.

Google tarafından Mobil Dünya Kongresi 2018'de düzenlenen bir etkinlikle kullanıcıların beğenisine sunulan ve birçok kişi tarafından heyecanla beklenen bir uygulama olan ARCore piyasanın en pahalı Android telefonlarını elinde bulunduran Samsung'a geliyor. Barcelona'nada bulunan "Camp Nou" futbol stadyumuyla tanıtılan ARCore, halihazırda IKEA, Amazon ve The New York Times gibi Play Store'da yer alan çeşitli artırılmış gerçeklik uygulamaların kullanılmasına olanak tanıyor. İLGİLİ HABER Google, ARCore 1.0 ile Geliştirilen Bazı Oyun ve Uygulamaları Gösterdi Samsung'un ARCore duyurularını yaptığı site olan GitHub'da kullanıcıların sorularını cevaplayan yetkililer desteğin önümüzdeki sürümde ekleneceğini bildirdi. Konuyla ilgili olarak yorum yapan kullanıcılar "Harika" ifadelerini kullandı. Samsung S9 ve S9+ modellerinin ARCore tarafından neden bu kadar geç destek gördüğü ise henüz bilinmiyor. Öte yandan Galaxy S8 Active modelinin ARCore desteğini henüz almayacağı da belirtildi.

Kaynak : https://www.androidcentral.com/arcore-coming-galaxy-s9s9-coming-weeks

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