Samsung, Smart Cam isimli gece görüş özelliğine sahip hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilen güvenlik kamerasını satışa sundu.

Samsung'un birçok farklı alanda üretim yapan bir şirket olduğunu biliyoruz. Samsung sadece farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirket olmakla kalmıyor aynı zamanda teknoloji sektöründeki ürünlerini de fazlasıyla çeşitlendiriyor. Öyle ki Samsung'un kamera kategorisinde faaliyet gösterdiği alanlardan biri de güvenlik kameraları.

Güvenlik kameraları alanında da hızla ilerlemeye devam eden Samsung, hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilen yeni güvenlik kamerası Smart Cam'i satışa sundu. Full HD kayıt yapabilen Smart Cam aynı zamanda gece görüşü özelliği sayesinde tamamen karanlıkta bile başarılı çekimler yapabiliyor ayrıca kameranın hareket algılama özelliği de bulunuyor.

WiFi ile cihazlarınızla da bağlantı sağlayarak görüntülerini takip edebileceğiniz güvenlik kamerası Smart Cam, şimdilik sadece 260 dolar fiyat etiketiyle BestBuy'da satılıyor. Tahminlere göre kamera ilerleyen dönemlerde farklı ülkelerde de satışa çıkacak.