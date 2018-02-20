Samsung Galaxy S9+'ın Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Görünüşe göre cihaz, performans açısından diğer amiral gemisi rakiplerinin oldukça önünde olacak.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9’un Exynos işlemcili varyantının ilk sentetik test sonuçları geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Büyük ekranlı ve çift kameralı model olan Galaxy S9+’un Exynos işlemcili varyantının sentetik test sonuçları da bugün itibari ile Geekbench'te ortaya çıktı.

SM-G965F model numarasına sahip olan Exynos 9810 işlemcili Galaxy S9+, aldığı puanlar ile yalnızca Snapdragonlu cihazları değil, Galaxy S9’u da ufak bir farkla da olsa geride bırakmayı başarıyor. 6GB RAM’e sahip olan ve Android 8.0 Oreo ile çalışan Galaxy S9+ tek çekirdek performansında 3773, çoklu çekirdek performansında ise 9024 puan almayı başarıyor.

Yine Geekbench'te listelenen Exynos 9810’lu Galaxy S9 ise tek çekirdek performansında 3648 puan, çoklu çekirdek performansında ise 8894 puan alabilmişti. İkici cihaz arasındaki fark küçük olsa da Snapdragon 845’li rakiplerine attıkları fark oldukça büyük. Snapdragon 845’li cihazlar ortalama olarak tek çekirdekte 2400 puan, çoklu çekirdekte ise 8400 puan almayı başarabiliyorlar.

Samsung, amiral gemilerini bazı pazarlarda Exynos, bazı pazarlarda ise Snapdragon işlemciler ile satışa sunuyor. Bugüne kadar şirket daima Exynos işlemcili versiyonların daha kötü optimize edilmesiyle eleştiriliyordu. Fakat Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın sentetik test sonuçları Samsung’un ibreyi kendi işlemcilerinden yana olacak şekilde değiştirdiğini gösteriyor.