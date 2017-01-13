Samsung’un Ha Geldi, Ha Gelecek Denilen Katlanabilir Telefonu Nasıl Görünecek?

Samsung’un bu sene içerisinde ya da en geç 2018’in başında duyurması gereken katlanabilir telefonu nasıl görüneceğine dair render görselleri ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi yıllardır gerek Samsung gerekse Apple tarafında katlanabilir telefon söylentileri sık sık dillendiriliyor. İlk başta patentleri alan iki firma için bu yıl içerisinde LG ve Samsung kanadından katlanabilir telefon tanıtımı yapılabileceği konuşulmakta. Bazı kaynaklar da bunun 2018 başında olabileceğini söylerken geçtiğimiz günlerde bu katlanabilir telefona ilişkin render görselleri hazırlandı.

Yukarıda görebileceğiniz gibi üçe katlanabilir telefon olacak olan Samsung’un yeni katlanabilir telefonunun katlanmış hali solda, açık hali ise sağda görülüyor.

Katlandığında klasik ancak biraz kalın bir telefon olacak olan Samsung’un bu yeni telefonu, farklı modlarda da kullanılabilecek.

Teknik olarak hem tablet, hem de telefon olabilecek olan bu cihaz, Galaxy S8’de gelmesi beklenen Microsoft’un Cotinuum benzeri bir teknolojiyi de barındırarak klavye ve fare eşliğinde bir bilgisayar gibi kullanılabileceğini de düşünüyorum.

Bakalım bu tarz katlanabilir telefonlar 2018 ve sonrasında görücüye çıktıklarında satış başarısı olarak neler yapacak, hatta 2019 gibi artık klasikleşen akıllı telefonlar yerlerini bu tarz katlanabilir telefonlara mı bırakacak hep beraber göreceğiz.