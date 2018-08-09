Samsung'un bugün düzenlediği Unpacked etkinliği, Galaxy Note 9 dışında diğer aksesuarlara da ev sahipliği yaptı. İki cihazı birden kablosuz şarj edebilen Samsung Wireless Charger Duo tanıtıldı.

Günümüzün en hızlı gelişen teknolojilerinden biri hiç şüphesiz kablosuz şarj. Apple'ın geçtiğimiz yıl duyurduğu, ancak henüz satışa çıkarmadığı AirPower; birden fazla cihazınızı aynı anda kablosuz şarj etmeyi vadediyordu. Bugün itibariyle Samsung tarafından da benzer bir hamle geldi.

Samsung'un Galaxy Note 9'u tanıttığı etkinlikte kısaca bahsedilen cihaz, önümüzdeki aylarda satışa çıkacak. Tanıtımda çok fazla bilgi verilmeyen Wireless Charger Duo, muhtemelen Galaxy Note 9 ve Galaxy Watch cihazlarınızı aynı anda şarj edebilecek. Diğer cihazlarla uyumlu olup olmayacağı hakkında bir bilgi bulunmayan şarj aletiyle ilgili birçok teknik bilgi gizemini koruyor.

Fiyatlandırması ve çıkış tarihiyle ilgili de bilgi verilmeyen Wireless Charger Duo, kablosuz şarj dünyasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor; tabii AirPower'dan önce satışa çıkarsa. Hem Apple hem de Samsung cephesinden birden fazla cihazı aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj aletleri duyurulmasına rağmen, duyurulan şarj cihazlarının satışa çıkacağı tarihler belirsiz. Bunun da arkasında yatan sebebin teknik olarak aşılmaya çalışılan bir sorun olduğu düşünülüyor.