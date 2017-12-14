Samsung'un İlk Akıllı Hoparlörünün Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Aylar önce Samsung'un CEO'su DJ Koh'un doğruladığı ve içerisinde Bixby olacağı iddia edilen akıllı hoparlörün çıkış tarihi belli oldu.

Aylar önce ortaya Samsung'un, diğer akıllı ev ürünleri, akıllı beyaz eşyaları ve akıllı telefonları ile uyumlu çalışacak bir akıllı hoparlör çıkaracağı üzerine iddialar dolanıyordu. Samsung'un mobil departmanının CEO'su DJ Koh böyle bir ürünün geleceğini onaylamıştı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın ortaya çıkardığına göre bu akıllı hoparlör 2018'in ilk yarısı içerisinde çıkacak ve fiyatı 200 Dolar civarında olacak.

Yine Bloomberg akıllı hoparlörün Samsung'un sesli asistanı Bixby ile birlikte çıkacağını söylemişti. Samsung tarafından resmi bir doğrulama gelmese de, firma yetkilileri daha önce Bixby'yi tüm Samsung Akıllı Ekosistemi'ne koymak istediklerini söylemişti. Buzdolaplarından akıllı televizyonlara, akıllı saatlerden tüm sistemlerine kadar Bixby'yi eklemek isteyen firmanın akıllı hoparlöre de bu özelliği ekleyeceği kesin gözüyle bakılıyor.

"Ürünün gerçek fotoğrafı değildir"

Yine de Samsung bir süredir akıllı hoparlörleri piyasada olan Apple, Google ve Alexa ile yarışabilecek mi bilinmez. Ancak yine de akıllı hoparlörlerin, Samsung'un diğer Akıllı Ekosistem cihazlarıyla uyumlu çalışacağı söyleniyor. Yani bu anlamda diğer markalara göre çok daha geniş bir ürün gamı bulunan Samsung farkını ortaya koyabilir. Ayrıca bu ürünün, Samsung'un diğer akıllı ürünleri gibi dünya ile aynı anda ülkemize de geleceğini düşünüyoruz.