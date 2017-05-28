Çift Kameralı Samsung Galaxy C10 Sızdırıldı!

OnLeaks tarafından paylaşılan sızıntıya göre Samsung Galaxy C10, Samsung'un ilk çift kameralı telefonu olarak karşımıza çıkacak.

Bildiğiniz gibi günümüzde birçok akıllı telefon üreticisi artık gerek amiral gemisi modellerinde gerekse orta seviye modellerinde çift arka kameraya yer vermeye başladı ancak pazarın liderlerinden biri olan Samsung, uzun süredir bu furyaya dahil olmamıştı. Görünüşe göre Samsung, Galaxy C10 modeliyle birlikte çift arka kameralı telefonlar furyasına dahil oluyor.

Aslında daha önce paylaşılan sızıntılar da Galaxy C10 modelinin Samsung'un ilk çift kameralı akıllı telefonu olacağını gösteriyordu ancak C10 modeline dair net bir sızıntı yoktu. OnLeaks ve Pricebaba tarafından sızdırılan Galaxy C10 modellemesinde, Samsung'un akıllı telefonlarında kullandığı ilk çift arka kamerayı görebiliyoruz. Ayrıca Samsung'un çift arka kamerayı alt alta konumlandırdığı da dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy C10 modelinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair henüz bir bilgi yok ancak bugüne kadar Galaxy C serisini Türkiye'de görmedik. Yine de Galaxy C10, Samsung'un ilk çift arka kameralı telefonu olacağı için belki de Galaxy C10 modelini Samsung Electronics Türkiye garantili olarak Türkiye pazarında görebiliriz.