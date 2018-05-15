Samsung Galaxy J6'nın Fotoğrafları Ortaya Çıktı!

Giriş seviye modellerinde de infinity display tasarım anlayışını sürdürmek isteyen Samsung'un ince çerçeveli ilk giriş seviye modeli Galaxy J6 görüntülendi.

Çerçevesiz akıllı telefon trendinin yaygınlaşması ile ilk olarak amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+’ı ‘Infinity Display’ tasarım çizgisi ile piyasaya süren Samsung, ardından bu tasarım anlayışını daha düşük seviye modellerine de getirerek önce Infinity Display tasarımlı Galaxy A8 ve A8+’ı, daha sonra ise yeni Infinity Display tasarımlı Galaxy A6 ve A6+’ı tüketicilerin beğenisine sundu.

Bu oval köşeli ve nispeten daha ince çerçeveli akıllı telefon tasarımının tüketicilerde bir karşılık bulduğunu fark eden Samsung, ilk kez bir giriş seviye akıllı telefonunu Infinity Display tasarım ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kendisinden üst seviye modellere göre biraz kalın olsa da önceki nesil modellere göre son derece ince çerçevelere sahip olan yeni Galaxy J6, ilk kez gerçek fotoğraflarda görüntülendi.

Sızdırılan Galaxy J6 fotoğraflarından anladığımız kadarı ile cihazın arkası plastik bir yapıya sahip. Fakat bu plastik kapak çıkarılamıyor ve tüketiciler cihaz bataryasına ulaşamıyor. Bununla birlikte Galaxy J6’nın hem ön hem de arka kamerasında flaş desteği olduğu görülüyor. Bu da cihazın düşük ışıkta istenilen fotoğrafı çekme konusunda zorluk yaşamayacağını gösteriyor.

Önceki sızıntılardan bildiğimiz kadarı ile Galaxy J6, 5.6 inç boyutunda HD+ çözünürlükte bir Super AMOLED ekrana sahip olacak. Exynos 7870 işlemcisinden gücünü alacak olan cihazın 2GB, 3GB ve 4GB RAM kapasitelerinin dışında 32GB ve 64GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunacak. Tüm varyantlar çift SIM desteğine sahip olacak ve depolama alanları hafıza kartı ile arttırılabilecek.