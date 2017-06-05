Samsung İnternet Tarayıcısı Google Play Store’da!

Samsung’un kendi cihazlarında kullandığı internet tarayıcısı, Google Pixel ve Nexus cihazları için indirilebilir durumda.

Samsung’un amiral gemisi bir Galaxy telefonunuz olmasa bile firma, Android için kendi internet tarayıcısını Google Play Store’a uygulama olarak ekledi. Beta testlerinden başarıyla geçen Samsung Internet Browser, ilk etapta Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip Pixel ve Nexus cihazları için indirilebiliyor.

Daha önce Galaxy serisinden olmayan bir cihaz üzerinde Beta olarak kullanılan yazılım, firmaya göre amiral gemilerindeki en kararlı haliyle Google’ın cihazlarında da kullanılabilecek. Zamanla bir çok cihaz için uyumluluk kazanması beklenen uygulamanın önce Google cihazları için yayımlanmış olması, iki firmanın arasındaki anlaşmaya bağlı olabilir.

Samsung Internet Browser, Google'ın açık kaynaklı tarayıcı projesi olan Chromium'u temel alıyor. Bununla birlikte, Samsung'un uygulaması temel olarak biraz daha farklı bir internet deneyimi sunuyor. Hızlı menüleri ve pratik arayüz kontrolü Chrome’da bulamayacağınız birkaç güzelliği sunuyor.

Uygulamayı yükleyip deneyenleriniz varsa, aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere deneyimlerini aktarabilirler.