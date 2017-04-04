Samsung TV İşletim Sistemi Tizen'de Güvenlik Açığı Kaynıyor!

Samsung TV, Watch gibi cihazlarında bulunan güvenlik açığı dudak uçuklatacak cinsten. Öyle hatalar var ki, sizin elinizde olmayan yetkiyi sisteme sızan kişiye veriyor.

Samsung, Apple gibi firmalar telefonlarında en üst düzey güvenliği sağlamak için sürekli uğraşıyorlar. Bunun pek kolay olmadığını ve bu konuda çok yüksek başarıları olmadığını söyleyebilirim, ancak genel bir kitleyi telefonlarımızdan uzat tuttukları da bir gerçek. Özellikle telefon sektörünün bu kadar ön planda olması ve pazar payının çok yüksek olmasından dolayı yatırımlar daha çok telefona ve Android işletim sistemine yapılıyor. Samsung, Android’e ve özellikle Google’a çok fazla bağlı olduğunu düşündüğü için çıkardığı yeni nesil televizyonlarda Android kullanmak yerine Linux altyapısını kullanan Tizen’i tercih etmeye başlamıştı.

Tizen işletim sistemine sahip yaklaşık 30 milyon akıllı TV bulunuyor ve yıl sonuna kadar 10 milyon akıllı telefonu Tizen işletim sistemi ile sunmayı planlayan Samsung, Android işletim sistemi ile bağlarını ufak ufak koparmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz ay CIA’in Tizen işletim sistemine sahip Samsung TV’leri hacklediği açıklanmıştı. Şimdi ise Tizen’de yaklaşık 40 tane açığın bulunduğu tespit edildi.

İsrail güvenlik araştırmacısı Amihai Neiderman, Tizen’in kodlarında 40’a yakın açık bulunduğunu açıkladı. Üstelik bu açıklar uzaktan çalıştırılabiliyorlar. Anlayacağınız Tizen işletim sistemi, hackerlara açık kapı sunuyor. Neiderman’ın yaptığı açıklamalarda son derece sert sözler sarf etti. “Hayatım boyunca gördüğün en kötü kod olabilir.” diyen Neiderman, “güvenlik konusunda hiçbir şey bilmeyen birisinin bu kodu incelediğini ve yazdığını görebiliyorsunuz. Bu durum tıpkı yeni mezun olmuş bir üniversite öğrencisine bütün programlamayı yapmasına izin vermek gibi.” dedi.

Özellikle uzaktan tetiklenebilecek bazı hatalar bulunuyor. Bu hataların arasında biri, sistemin güvenlik yönünden çöp olmasını sağlıyor. Tizen mağazasında bulunan bir açık sayesinde, zararlı bir kişinin televizyona sızıp zararlı kod yükleyebilmesine izin veriyor. Tizen Store, televizyonda en yüksek izinlere sahip olduğu için mağazadan giriş yapan hacker, tüm yetkiyi kendi üzerine alabiliyor.

Neiderman bu durumu ilk mail attığında otomatik mesaj gönderen Samsung, Neiderman’ın anakart raporundan sonra, “Samsung, herhangi bir olası güvenlik açığını ortadan kaldırmak için bay Neiderman ile tam işbirliği yapmaya kararlı” dedi. Nedirman, bu güvenlik sorunları çözülmeden ve Samsung'un tüm kodları baştan gözden geçirmeden, Tizen işletim sistemine sahip telefon ve televizyon gibi cihazların kullanılmaması yönünde uyarıda bulunuyor.