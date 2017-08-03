Samsung, Kapaklı Amiral Gemisi 'Lider 8' Ön Siparişe Sundu

Güçlü donanımıyla oldukça dikkat çeken 'Lider 8' Samsung Çin web sitesinde ön siparişe sunuldu.

Birkaç zamandır sızıntıları çıkan Samsung'un kapaklı Android telefonu SM-G9298, 'Lider 8' ismiyle Samsung Çin web sitesinde yerini aldı. Yalnızca Çin'de satışa çıkacak cihaz Samsung web mağazası ve bazı bölgelerdeki Samsung mağazalarında satılacak. Cihazın resmi satış tarihi ve fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi yazmasa da özelliklerine baktığımızda ucuz bir telefon olmayacağını anlayabiliyoruz.

Kapağın her iki yüzünde de Full HD çözünürlükte 4.2 inçlik Süper AMOLED ekranlar yer alıyor. Gücünü Snapdragon 821 işlemcisinden alan telefon, 4 GB RAM'e, 64 GB depolamaya ve 2300 mAh bataryaya sahip. Ayrıca bir kapaklı telefondan çok da beklenilmeyen parmak izi okuyucu, kablosuz şarj ve Samsung Pay gibi özellikleri de destekliyor.

Arkada 12 megapiksel önde ise 5 megapiksellik kamerası bulunan cihaz, gerçek bir amiral gemisi telefon özelliklerini taşıyor. Samsung'un sitesinde şu an için yalnızca siyah renk seçeneği sunuldu. Cihaz, muhtemelen tek renk seçeneği ile yakın zamanda satışa sunulucak.