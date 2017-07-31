Samsung'un Kapaklı Telefonu İlk Kez Elde Görüntülendi!

Uzun süreden beri meraklı gözlerin takip ettiği Samsung'un kapaklı telefonunu ilk kez elde görebiliyoruz.

Geçen aydan itibaren Samsung'un kapaklı telefonuyla ilgili, tasarımı doğrular nitelikte sızıntılar gerçekleşmeye başlamıştı.Telefonun basın görsellerine de ulaşma şansımız oldu ancak cihaz ilk kez elde görüntülendi.

İlk bakışta SM-G9298 model numaralı Samsung'un kapaklı telefonunun, görmeye alışkın olduğumuz diğer kapaklı telefonlardan daha farklı ve gelişmiş olduğunu görüyoruz. Üst kapağın hem dış kısmında hem de iç kısmında ekran bulunuyor. Ayrıca telefonun ön yüzü adeta minyatür bir Galaxy S8 görünümü sunuyor.

Fiziksel tuşlar, Samsung'un sıradan dokunmatik telefonlarındak tasarımından daha farklı şekilde koğuşlandırılmış. Ayrıca önceki sızıntılar cihazın, Qualcomm Snapdragon 821 işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, 2.300mAh pil, 12 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kameraya sahip olduğunu öne sürüyordu. Ancak şu anda bir kesinlik yok.

Ne yazık ki neredeyse kesin bir şekilde telefonun başta Çin olmak üzere Asya pazarı için üretildiğini söyleyebiliriz. Üstelik bu kadar kesin bir sızıntı olduğuna göre telefonun ortaya çıkması yakındır.