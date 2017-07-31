Samsung'un Kapaklı Telefonunun Basın Görselleri Sızdırıldı

Samsung'un güçlü donanımıyla dikkat çeken yeni kapaklı telefonuna ait basın görselleri ve bazı yeni teknik detaylar sızdırıldı.

Birkaç haftadır Samsung'un yeni bir üst düzey özelliklere sahip kapaklı telefon çıkaracağı sızıntıları çıkıyordu.

Son olarak gelen bilgilere göre, daha önceden SM-W2018 kod adıyla geleceği söylenen cihazın SM-G9298 kod adına çevirildiği ortaya çıktı.

Samsung Pay'i de destekleyecek cihazın ayrıca kablosuz şarjı da desteklemesi bekleniyor. Belki de en ilgi çekici olan kısmı, cihazın ana ekranının yanı sıra kapağın dışında da 4.2 inçlik bir ekranının olacak olması.

Telefonun son sızdırılan basın görselleri aşağıda:

Cihazın daha önce olduğu gibi yalnızca Çin'de satılması tahmin edilse de ne zaman satışa sunulacağı ve başka ülkelerde satılıp satılmayacağı henüz bilinmiyor.