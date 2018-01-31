Samsung’un Katlanabilir Telefonu Galaxy X Bu Sene Çıkacak!

Güney Koreli elektronik devi Samsung, 2017 yılınının son çeyreğindeki rekor kar oranını ve kaç milyar doları kasasına indirdiğini açıkladı. Bu gelirin kullanılacağı en büyük üretim hattı ise Galaxy X'e ait olacak.

Samsung, bu yıl akıllı telefon sektöründe yeni bir akım başlatacak olan katlanabilir Galaxy X modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güney Kore’de yaşanan yolsuzluklar ve Samsung’un iç krizlerindeki artış gibi etmenler, firmanın 2017’nin son çeyreğindeki karlarını etkilememiş durumda. Katlanabilir cihazı üretip piyasa sunmak da bu yüksek gelirin bir sonucu olacak.

2017’nin son üç ayında elde edilen net işletme karını 14.14 milyar dolar olarak açıklayan Samsung’un toplam cirosu 61.5 miyar doları buldu. Samsung, 2016’nın son çeyreği için açıklanan rakamlardan hareketle bir yılda %64 oranında gelir artışı yaşamış durumda.

2017’nin ilk çeyreğinde 8.8 milyar dolar, ikinci çeyreğinde 12.5 milyar dolar ve üçüncü çeyrekte 13.8 milyar dolar kar elde eden Samsung, 2017 yılında gelir çizelgesinde hiç düşüş yaşamadı.

Firmanın mobil cihazlardan sorumlu biriminden yapılan açıklamalara göre düşük fiyatlı modellerin sevkiyatlarında azalma gözlemlenirken, Galaxy Note 8 satışlarının arttığı belirtildi. Aynı yükselişin 2018’in ilk üç ayında da devam edeceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu aylar içinde piyasaya sürülecek olan Galaxy S9 modeliyle birlikte yükselişin yılın ikinci çeyreğinde katlanması bekleniyor.

Samsung adına son yıllarda en çok konuştuğumuz konulardan birisi de Galaxy X adında bir katlanabilir gövdeye sahip cihaz oldu. Ortaya atılan iddialar gün geçtikçe kesinleşirken, Samsung’un bu yükselişten faydalanarak katlanabilir modeli 2018 yılı içinde piyasaya sunması bekleniyor.

Samsung’un katlanabilir cihaz modeliyle kar oranlarını daha çok yukarıya çekmek istediği söyleniyor. Elde edilen gelirlerle şirketin otomotiv elektroniği konusunda yeni teknolojiler üretmesi ise an meselesi. Aynı zamanda akıllı telefon pazarını kökten sarsacak olan katlanabilir cihazlar, yeni nesil amiral gemileri için çerçevesiz ekranlar gibi bir akım olabilirler.

Güney Koreli devin yükselişinin ardında sadece kendi markasıyla ürettiği cihazlar da yok. Firma, aynı zamanda iPhone X’un OLED ekran panelini üretip Apple’a satıyor. Benzer şekilde akıllı telefon endüstrisinde donanım satışlarını genişletiyor, rakipleriyle anlaşmalar imzalıyor.

Samsung’un hızlı yükselişinin bu yıl da devam edeceği ortada, firmanın iç krizlere rağmen devam ettirdiği yüksek karlılık, yeni ve daha iddialı cihazlar görmemizi sağlayacak.