Akıllı telefon sektöründe en çok satış yapan şirketlerden Samsung, bugüne kadar en heyecan verici amiral gemisi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu cihaz, önümüzdeki amiral gemisi trendi olacak katlanabilir gövde tasarımının başlangıcı olacak. Şirketin takviminden yapılan sızıntılara göre Galaxy X, 2019’un Şubat ayında gelecek.

Samsung, normal şartlarda her yıl 2 amiral gemisi modeli sunuyor. Bu cihazlardan ilki yılın ilk 3 aylık döneminde çıkan Galaxy S serisi, diğeri de yılın 3. çeyreğinde çıkan Galaxy Note serisi üyeleri oluyor. Nitekim 2019’un Şubat ayında çıkması beklenen yeni Galaxy S modeli, Samsung’un yıllardır üzerinde çalıştığı Galaxy X’e evrilebilir.

Güney Koreli şirketin Galaxy X’e yönelik planlarını sızdıran ekonomi gazetesi The Bell’e göre Mobil Dünya Kongresi’nin 2019 ayağında Galaxy X’i göreceğiz. Hatta bu cihaz için Samsung’un yakında bir duyuru yapmaya hazırlandığı söyleniyor. Bu görüşü doğrulayan bir diğer önemli detay ise Samsung Galaxy Note 9 için planlanan takvim. Zira Note 9’un her yıl olduğu gibi Ağustos ayında değil, daha erken seriye dahil edilmesi bekleniyor.

Her yıl Ağustos ya da Eylül ayında görmeye alıştığımız Note serisi cihazların erkene alınmasında da Apple etmeni var. Zira ABD’li dev, Eylül ayında iPhone X tasarım çizgisine sahip üç farklı boyutta yeni iPhone modellerini tanıtacak. Samsung üç yeni iPhone karşılığında sadece Note 9 ile rekabet edemeyeceğinin farkında. Bu nedenle Note 9’un lansmanı, Temmuz ayında da gerçekleşebilir.

Forbes’un yayınladığı bir rapora göre tüm bunları planlarken Samsung, gelmesi muhtemel olan Galaxy S10’u da ertelemiyor ya da unutmuyor. İddialara göre S10, ekrana gömülü parmak izi sensörüyle gelecek. Tasarım konusundaysa Galaxy S8 ile birlikte standartlaşan çizgilerin hakim olacağı söyleniyor. Tanıtım tarihinde ise bir çakışma olmaması adına, her yıl Ocak ayında düzenlenen CES fuarının 2019 ayağı tercih edilecek.

Şöyle bir toparlayacak olursak; katlanabilir gövdeli Galaxy X Şubat-Mart 2019’da düzenlenecek MWC etkinliğinde, Galaxy Note 9 Temmuz 2018’de ve Galaxy S10 ise Ocak 2019’daki CES fuarında görücüye çıkacaklar. Elbette bu takvim hakkında Samsung’tan net bir açıklama yapılmıyor, ancak sızıntıların kaynakları son derece kaliteli.

Her şeye rağmen Galaxy S10’un yerini alma ihtimali de olan Galaxy X, bir anda ana serinin yerini de alabilir.

Samsung Galaxy X, daha büyün bir ekranın, daha taşınabilir bir gövdede olduğu heyecan verici bir cihaz olarak, yani tasarım trendlerine öncülük edebilir. Apple’ın bu konudaki cevabını ise zamanla göreceğiz.