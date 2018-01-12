Samsung’un Katlanabilir Telefonu 2018’de Üretilecek

CES 2018’den sızdırılan bilgilere göre Samsung’un şu anda üzerinde çalıştığı katlanabilir telefon Galaxy X’in üretimi, bu yılın Kasım ayında başlayacak.

Samsung’un 2018 içerisinde Galaxy X adı altında katlanılabilir ekranlı telefonları çıkaracağı söylentileri ile ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. Söylentilere göre Samsung, telefonları Kasım 2018’de üretmeye başlayacak. Telefonların tanıtım tarihinin ise 2019 olacağı düşünülüyor. Şirketin mobil başkanı DJ Koh, Galaxy X kod adlı telefonun çıkışının 2019’u bulacağını söyledi. Görünüşe bakılırsa Samsung’un katlanabilir akıllı telefonuna oldukça yakınız. CES 2018’de kapalı kapılar ardında sergilendiği düşünülen yeni teknolojinin telefonlar için yeni bir standart getireceği düşünülüyor.

Aslında Samsung akıllı telefonlarda katlanabilir ekran prototipini ilk araştıran üretici değil. Lenovo, LG gibi üreticiler de bu teknoloji üzerinde çalışıyorlar. Telefonun çıkış yapacağı tarihi konuşsak da nasıl bir tasarıma sahip olacağını bilmiyoruz. Tasarım bu telefon için çok önemli, çünkü tasarıma göre telefonun kaliteli veya kalitesiz olduğu konusunda ufak da olsa bir fikir sahibi olabiliyoruz.

En büyük soru işaret ise telefonun esnek ekranının nasıl katlanacağı. Sızıntılara göre Samsung iki çeşitten birini kullanacak. Bunlardan birisi 1R eğrisinde, diğeri de 5R eğrisi ile dış katlama şeklinde olacak. Her ikisi de mühendisleri zorlayacak sorunlar içerdiği için nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı bilmiyorum.

Bu modellerden birinde telefon normal bir şekilde kapanır. Ekran iç kısımda kalır. Ancak böyle bir durumda katlanan bölümde küçük bir boşluk bırakması gerekir. Ayrıca uzun kullanmalarda zamanla katlanma ve açılma süreci bu bölgeyi zayıflatabilir. Samsung’un bu noktada telefonları bu işleme 200.000 kez dayanacak şekilde yapmak istediği biliniyor. Samsung bunu tercih etmez de ekranın dışarıda kaldığı bir sistemi tercih ederse, ekran en ufak düşmelerde bile tuzla buz olabilir. Dışarıya katlamayı daha önce Lenovo prototiplerinde görmüştük.

Samsung’un Galaxy X için 7.3 inçlik bir ekran kullanması bekleniyor. Ekranın katlanabiliyor olması, bu noktada büyük kolaylık sağlayacaktır. Peki, sizce Galaxy X beklentileri karşılayabilecek mi yoksa prototip standardında bir telefon olarak mı kalacak?