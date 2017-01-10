Samsung'un Katlanabilir Telefonları Sızdırıldı!

Samsung, uzun süredir katlanabilir telefonlar hakkında çalışmalar yürütüyordu. Güney Koreli üreticinin cephesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Samsung'un katlanabilir telefonlar hakkında sıkı bir çalışma yürüttüğü, tüm teknoloji dünyasının malumu. Katlanabilir model ailesinin isminin Galaxy X olacağı da kulaklara çalınmıştı. Galaxy X1 ve Galaxy X1 Plus'a ait olduğu iddia edilen sızıntılar Weibo'da ortaya çıktı. Söz konusu modeller, SM-X9000 ve SM-X9050 kod adıyla da tanınıyor.

Weibo listelerinde söz konusu modellerin, Android 6.0 Marshmallow ile çalıştığı ortaya çıkıyor. Bu şaşırtıcı, zira en azından Galaxy X1 Plus'un Android Nougat yüklü olarak piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Weibo'da, cihazların diğer özellikleri hakkında bilgi verilmiyor.

Samsung, 2016 yılının Kasım ayında, katlanabilir telefonlar için gerekli patent başvurularında bulunmuştu. Telefonların çerçeve oranının, geleneksel 16:9 formatından farklı olacağı da biliyordu. Geçtiğimiz ay Samsung, bir değil iki farklı katlanabilir telefon konsepti üstünde çalıştığını kamuoyu ile paylaştı. Yani, akıllı telefon dünyasında her an bir sürpriz yaşanabilir.