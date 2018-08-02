Samsung Katlanabilir Telefonların Dudak Uçuklatan Fiyatı

Katlanabilir telefonlar, akıllı telefon piyasasının en çok merak edilen yeniliği ve telefon üreticileri bu konuda büyük bir yarışın içinde. Ancak bu iddialı telefonların fiyatı, satış rakamlarının düşük olmaması ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Telefon fiyatları ülkemizde kur etkisiyle son dönemde ciddi artışlar yaşadı. Samsung ve Apple, arka arkaya telefonlarına zam yapıldığını açıkladılar ve hal böyle olunca da telefon alma niyetindeki kişiler alternatiflere yöneldi. Telefon almak artık zaten yeterince zorken, bir de katlanabilir telefonların açıklanan olası fiyatları, meraklısının hevesini kursağında bırakan cinsten oldu.

Katlanabilir telefon konusunda özellikle Samsung ve Huawei gibi şirketlerin büyük iddiaları var ve son olarak Samsung'un yeni katlanabilir telefon serisi Galaxy F üzerinde çalıştığı haberi gelmişti. Haberlerin sıklığı arttıkça, konuya duyulan ilgi ve merak da giderek büyüyor ve tabii ki en büyük merak konularından biri telefonların fiyat aralığı.

Samsung ilk katlanabilir telefonunu 2019'un başında piyasaya sürmeyi düşünüyor ve gelen son açıklamalara göre bu telefonun fiyatı 1800 dolar civarında olacak. Amerika ve Avrupa piyasası için bile oldukça yüksek olan bu fiyatın, bir de ülkemizde denk geleceği aralığı düşünürsek, bu kez gerçekten 'araba' fiyatına olacak diyebiliriz. Samsung bu ilk katlanabilir telefonundan 300 bin ya da 500 bin ünite üreteceğini söylüyor ve aslında bu seçim de telefonun zaten yüksek satış rakamları hedeflemediğini gösteriyor.