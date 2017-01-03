Samsung'un Katlanabilir Telefonlarla İlgili Yeni Bir Patenti Ortaya Çıktı

Samsung’un katlanabilir telefonlarına ait yeni bir patent başvurusu ortaya çıktı.

Samsung’un halihazırda katlanabilir telefonlar üzerine çalıştığı biliyoruz. Ki biz de yaklaşık üç hafta önce bununla ilgili bir habere yer vermiştik. Hatta 2016’nın sonlarına doğru bununla ilgili birtakım patent haberleri de çıktı.

Şimdi de Samsung’un “Project Valley” kod adlı katlabilir telefonuyla ilgili yeni bir patent başvurusu ortaya çıktı. Bu patent başvurusu, Samsung’un katlanabilir telefonu için çeşitli biyometrik kimlik doğrulama yöntemleri üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu yöntemler arasında parmak izi tarayıcısı ve iris tarayıcısı gibi zaten aşina olduğumuz yöntemlerin yanı sıra, avuç izi, avuç çizgisi, yüz, ses gibi çok çeşitli biyometrik kimlik doğrulama yöntemleri bulunuyor. Ayrıca bu patent, katlanabilir telefonun oldukça esnek olduğunu ve telefonun istendiği takdirde sarılabileceğini bile gösteriyor. Bu da telefonun çok daha kullanışlı olacağı anlamına geliyor.

Samsung'un iki farklı katlanabilir telefon modelini piyasaya sürmeye planladığı söyleniyor. Bu telefonların birinde çift ekran, diğerin ise tek ekran olması bekleniyor. Bu yeni nesil akıllı telefonların piyasaya sürülme tarihi olaraksa 2018 ve 2019 yılları gösteriliyor. Ancak Samsung’un bu telefonlardan en az birini, 2017 yılında piyasaya süreceğine dair bir söylenti de var.