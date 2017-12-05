Samsung’un Katlanabilir Telefonu Galaxy X Nasıl Görünecek?

Kore’de yayın yapan ulusal bir gazetenin haberine göre katlanabilir Galaxy X, Samsung’un ürün gamında yerini aldı ve önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek.

Samsung, akıllı telefon tasarımlarında yeniliğe gidiyor. Firma, ZTA Axon M ile başlayan katlanabilir akıllı telefon akımına katılacak. Geçtiğimiz aylarda Samsung’a ait katlanabilir telefon patenleri doğru çıktı. Son günlerde Kore basınında, o cihazın 2018 yılında çıkacağına dair haberler yer almaya başladı.

Katlanan akıllı telefon devrimi kaçınılmaz gibi görünüyor. Çünkü hem Apple, hem de Samsung’un bu konuda ciddi çalışmaları mevcut. Hatta yıllar önce Samsung, küçük bir fragman yayınlayarak bu telefonlarının neye benzeyecekleri konusunda fikir sahibi olmamızı sağlamıştı.

Apple’ın iPhone X ile başlattığı, akıllı telefon serilerinde Roma rakamı kullanma akımına Samsung da katılıyor. Bu nedenle katlanabilir modelin adının Galaxy X olacağı söyleniyor.

Samsung katlanabilir telefon konseptini, yıllar önce bu reklamla göstermişti:

Business Korea gazetesinin haberine göre Samsung, Galaxy X’i üretim gamına ekledi. Bu nedenle 2018 yılında üretimine başlanacak cihazı aynı yıl raflarda görebiliriz. Diğer yandan şirket, LG Display firmasının bandında üretileceği söylenen bir numaralı rakip katlanabilir cihazlara karşı savaş açmak istiyor. Rekabet ortamından dolayı Samsung’un hızlı davranmak istediği söyleniyor.

Elbette cihaz için farklı konsept tasarımlar da mevcut. Bu tasarımda, cihazın katlanabilir ekranında görüntüyü bölen çereveler olmadığını görüyoruz:

Katlanan telefonların, önümüzdeki yıllarda oldukça fazla talep görmesi bekleniyor. Ekran paylaşımları, tablet benzeri işlevsel çözümler elbette taşınabilirlik gibi özelliklerin önemli rolleri olacak. Dev şirketlerin standartlaşmış serileri bozmadan, ayrı katlanabilir telefon serileri planladıklarını söyleyebiliriz.

Aslında esnek ekran teknolojisi Samsung için yeni değil. Firma bu yılın başlarında esnek ekranını görücüye çıkartmıştı:

Ortada gördüğünüz ekran Samsun'un üretmeyi başardığı bir teknoloji. Dolayısıyla konsept tasarımların gerçekleşmesi sürpriz olmayacaktır.

Kaynaklar, Samsung’un katlanabilir ekran materyalini esnek ekrandan ürettiğini belirtiyorlar. Yani tıpkı yukarıda izlediğimiz gibi bir cihaz görebiliriz.

Peki siz katlanabilir bir telefon almak ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz, takipte kalın :)