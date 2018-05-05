Samsung'un Katlanabilir Telefonuna Dair Yeni Bilgiler Geldi

Katlanabilir telefon konusu son dönemde sıkça gündeme geliyor. Şirketler adeta yarış haline girmiş durumdalar ve Samsung çalışmalarına hız vermiş gibi görünüyor.

Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy X'i gündemden düşürmemeye kararlı görünüyor. Uzun süredir gündemde olan ve hayli merak edilen katlanabilir telefon alanında birçok gelişme yaşandı ve Samsung buranın lideri olma niyetinde. Telefonun çıkış yılının 2019 olarak belirlendiği söyleniyor ve herkesin satın alabileceği bir telefon olmayacağı kesin.

Sınırlı sayıda üretilecek olan telefonun fiyatının bir hayli yüksek olacağı düşünülüyor. Telefonun boyutunun açıkken Note 8 gibi olacağı ve içe doğru katlanabilen bir yapıya sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Aslında telefonda böyle bir yeniliğe gitmek oldukça cesaret gerektiren bir hamle, çünkü tercih edilip edilmeyeceğini kestirmek güç. Samsung'da bunun farkına varmış olacak ki telefonun üretimi 300-500 bin arasi olacak şekilde sınırlı sayıda tutulacak.

Telefonun aynı zamanda bir dış ekrana da sahip olacağı ve katlı haldeyken gelen bildirimler için ekranı açmaya gerek kalmayacağı da gelen yeni bilgiler arasında. Samsung Mobile CEO'su DJ Koh, katlanabilir telefon teknolojisinin ilk etapta çok tercih edilmeyeceğini, ancak özellikle 2020'den sonra bu konuda birçok gelişme yaşanacağını ve geniş bir pazarın oluşacağını da belirtiyor. Henüz Samsung bile geliştirmeler konusunda kararsız, bu yüzden muhtemelen birçok değişiklik yaşanacak.