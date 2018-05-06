Samsung'un Katlanabilir Telefonunun Patenti Sızdırıldı

Bu sıralar adından sıkça söz ettiren katlanabilir telefon Samsung Galaxy X'in patent başvurusuna ait görseller sızdırıldı.

Oldukça uzun zamandır Samsung’un katlanabilir bir akıllı telefon fikri Galaxy X üstüne kafa yorduğuna dair söylentiler mevcuttu. Bugün bu söylentileri doğrulayacak bir görsel internette dolaşmaya başladı. Ürünün tasarımına dair incelikleri içeren görseller, olası cihaz hakkında birçok sorunun cevabını veriyor.

Söylenenlere göre Samsung, 2 Mayıs tarihi itibariyle katlanabilir akıllı telefona dair birçok tasarım ve dizaynın patentini aldı. Yani büyük bir aksilik çıkmazsa Samsung gibi kararlı bir şirketin bu telefonu öyle ya da böyle gelecekte piyasaya sürmek istediği kesinlik kazanmış oldu.

Tabii bu telefonun kesinlikle piyasaya sürüleceği anlamına gelmiyor. Günümüzde patenti alınmış ama gün yüzü görememiş binlerce icat ve yenilik mevcut. Fakat yazımızın başında da belirttiğimiz üzere Samsung gibi kararlı bir şirketin bu yeniliği deneme ihtimali bir hayli yüksek.

Gelelim bu cihazın neye benzeyeceğine. İlk tasarım planlamasında da göreceğiniz üzere temel olarak diğer akıllı telefonları andıran bir yapısı bulunan cihaz, orta kısmından katlanıyor. Tasarım itibariyle çift monitörlü bir bilgisayarı anımsatan yapısı, aynı anda iki işle uğraşması gereken kullanıcılar için oldukça faydalı bir çözüme dönüşebilir.

Tabii bu demek değil ki ekran daima 2 parçaya ayrılmak zorunda kalacak, kuvvetle muhtemel ekranı bölmek bir opsiyon olarak hizmete sunulacaktır. Tasarımın en güzel tarafı da işiniz bittiğinde telefonu rahatça katlayıp cebinizde taşıyabilme imkanı olarak baş köşede yerini alıyor.

İşleri biraz daha ilginçleştirense telefonun uzun yapısı ile adeta 2 ayrı telefona sahipmiş hissini aşalılayacak gibi gözüküyor. Bahsi geçen tasarım da 2 parçalı versiyonu gibi katlanabiliyor.