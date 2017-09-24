Samsung'un Katlanabilir Modeli 'Galaxy X' Sertifikalandı!

Lider akıllı telefon üreticisi Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığına dair söylentiler duyduğumuz modeli olduğu düşünülen bir cihaz sertifikalandı.

SM-G888N0 kod adlı akıllı telefon Güney Kore'de sertifikalandı. Cihazın Samsung'un üzerinde çalıştığı düşünülen Galaxy X olduğu tahmin ediliyor.

Ulusal Radyo Araştırma Ajansı (NRRA)'dan sertifika alan yeni bir Samsung akıllı telefon, firmanın üzerinde çalıştığı katlanabilir cihaz olabilir. Galaxy X olacağı düşünülen model, daha önce de karşımıza çıkmıştı. SM-G888N0 kod adlı akıllı telefon, bu yıl Nisan ayında Wi-Fi sertifikası alırken Temmuz ayında da Bluetooth SIG sertifikası almıştı. Daha önceki sertifikalardan da cihazın hala üzerinde çalışıldığını anlıyoruz ve yakın zamanda cihazın tanıtılacağını düşünebiliriz.

Malesef tüm sertifikalar gibi, cihaz hakkında ek bir bilgi alamadığımız NRRA sertifikası, cihazın model numarası ve ne amaçla kullanılacağını (LTE İletişim Cihazı) gösteriyor. Cihazın donanımı hakkındaki yetersiz bilgilere rağmen olası bir Samsung Galaxy X modelinin ana satış noktasının katlanabilir ekranı olacağını tahmin ediyoruz. Alınan sertifikaların sayısı ve yetkinliğini hesaba katarsak cihazın yakın zamanda karşımıza çıkması mümkün görünüyor.