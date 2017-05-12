Samsung'un Yeni Tizen İle Çalışan Telefonu: Samsung Z4

Samsung'un Tizen işletim sistemiyle çalışan yeni aklıllı telefonu Samsung Z4 resmi olarak duyuruldu.

Android ile çalışan akıllı telefonlar dediğimizde pazarın lideri olarak akla gelen ilk şirket Samsung, bildiğiniz gibi kendi işletim sistemi Tizen ile de zaman zaman bazı akıllı telefon modellerini duyuruyor. Samsung'un kendi işletim sistemiyle çalışan telefonlardan biri Samsung Z4 de geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı.

Özellikle giriş seviyesinde uygun fiyatıyla dikkat çeken Samsung'un Tizen ile çalışan yeni telefonu Samsung Z4'ün 480x800 çözünürlüklü 4.5 inçlik bir ekranı bulunuyor. Samsung'un kendi ürettiği giriş seviyesi bir işlemciden gücünü alan cihazda 1GB RAM, 2050mAh kapasiteli batarya ve 5MP çözünürlüklü hem ön hem de arka kamera yer alıyor.

Tasarım anlamında Samsung'un oldukça uygun fiyatlı telefonlarıyla aynı görünüme sahip olan Samsung Z4'ün satış fiyatı henüz açıklanmadı ancak görünüşe göre Samsung Z4'ü 100 doların altında bir fiyat etiketiyle göreceğiz.

Bakalım Samsung kendi işletim sistemiyle çalışan telefonlar konusunda başarılı olarak önümüzdeki yıllarda kendi işletim sistemiyle çalışan üst seviye bir akıllı telefon modeli duyuracak mı? Bunu bize zaman gösterecek.