Samsung'un Kendine Rakip Gördüğü Tek Firma Apple

Akıllı telefon üreticilerinden Android platformunu kullanan firmalar arasında yer alan Samsung, diğer firmalara satış rakamlarında o kadar üstün ki, artık tek rakibi Apple.

Akıllı telefon dünyasında kendini sürekli gündemde tutmayı başaran Samsung, yıl içinde birbiriyle sürekli karşılaştırılan ve çarpışan iki akıllı telefon tanıtımı yapıyor. Biri Mart ayı civarında Galaxy S serisi modeli, diğeri ise Ağustos ayı civarında Galaxy Note modeli.

Son üç yıldır Samsung seven sevmeyen herkes tarafından takdir edilecek ölçüde güzel telefonlar çıkarmayı başaran firma, 650 dolardan 950 dolara kadar üst seviye akıllı telefonlara sahip. Bu fiyat aralığıyla her seviyeden kullanıcıyı kendine çekmeyi başaran Samsung, Android dünyasındaki rakiplerine karşı inanılmaz bir üstünlüğe sahip.

Galaxy Note 8'in tanıtımının ardından biz dahil herkesin aklına gelen ilk şey, Galaxy S8+'a ne kadar benzediği olmuştu. Bunun üzerinde detaylı düşündüğümüzde ortaya çıkan şey, Samsung'un zaten yüksekte olan satış rakamlarını ve popülaritesini etkileyecek herhangi bir risk almak istememesini fark etmemiz oldu. Firma zaten Android dünyasında çok büyük bir üstünlükle en tepede yer alırken neden süper bir şey getirerek bu konumunu kaybetmenin riskini alsın?

Samsung'un rakiplerine baktığımız zaman, LG, HTC, Motorola, Huawei ve Sony sürekli olarak güzel telefonlar üretmekte. Bu güzel telefonlar sürekli gelmesine rağmen hiç biri gerçek anlamda Samsung'un satış rakamlarına bile yaklaşamamakta. Sanıyoruz ki bunun nedeni tüketicilerin Samsung'u güvenilir bulması ve diğerlerine hiç güvenmemesi. Çok değil daha bir yıl önce Note 7 ile her tarafta havai fişek gibi telefonları patlayan insanlar bile hala Samsung'un akıllı telefonlarını kullanmaya devam ediyor.

Kısaca toparlayacak olursak, Samsung, akıllı telefon dünyasında artık Android üreticilerle rekabet etmek için herhangi bir çaba harcamıyor. Tek hedeflediği ürün haline gelen iPhone, Galaxy telefonlara karşı gelebilen tek cihaz. Umarız bu iki ürünün "çarpışması" bizlere daha kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler olarak geri döner.