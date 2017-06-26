Samsung'un Kompakt Modeli Galaxy Stellar 2 Göründü!

Büyük telefon segmentinin kurucusu olan Samsung'un, kompakt telefon da yapabilirim dediği telefonundan görseller sızdırıldı.

Samsung'un büyük ekranlı akıllı telefonların geldiğini yıllar öncesinden görmesi ve buna yönelik çalışmalar yapması, firmanın neredeyse büyük ekranlı telefonlarla bağdaşmasına neden oldu.

Samsung da bunun bilincinde olacak ki küçük ekranlı telefon da yapabilirim diyerek 2012 yılında çıkardığı ve Amerikan operatörü Verizon'a özel Galaxy Stellar'ın ikinci modelinin üzerinde çalışmaya başladı. Çalışmalarda sona yaklaşıldıkça görüntüleri sızdırılan cihazın bu kez teknik bilgilerine de sahip olduk.

4,5 inçlik 720p çözünürlüklü Super AMOLED ekranla gelecek kompakt cihazın, orta seviye Snapdragon 626, 2,5 GB RAM ve Android 7.0 Nougat ile geleceği bilgisine ulaşıldı. 32 GB dahili depolama alanına sahip olacak telefonda 5 MP arka, 1,2 MP ön kamera yer alacak. Cihazın kompaktlığının yanındaki en büyük satış noktası olacağının düşündüğümüz özelliği ise bizce 3500 mAh'lik Quick Charge 2.0 destekli pili.

Snapdragon 626 çipset ve 3500 mAh'lik pilli cihazın batarya şampiyonu olacağı şüphesiz görünüyor. Söylentiye göre cihaz 102 dolar gibi uygun bir fiyatla satışa sunulacak. Umuyoruz ki Samsung bu sefer cihazı sadece Amerika'ya özel yapmaz.