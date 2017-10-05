DxOmark'ın Yeni Lideri 98 Puan ile Pixel 2 Oldu!

Google'ın amiral gemisi Pixel 2, DxOmark'tan aldığı 98 puan ile en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olduğunu tescilledi.

Dün, Galaxy Note 8’in DxOmark kamera testinden 94 puan ile ayrıldığını ve bu skorla iPhone 8 Plus ile birlikte dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonu olduğunu aktarmıştık. Samsung’un bu unvanı yalnızca bir gün sürdü.

Dün Birleşik Devletler’de tanıtılan Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 2, DxOmark’tan aldığı 98 puan ile rekor kırarak zirveye oturdu. Puanlamanın 100 üzerinden olduğunu düşünürsek Google bile bu rekoru kırmakta zorlanacaktır.

Google Pixel 2 ‘nin 1/2.6 inç 12MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip yeni kamerası optik görüntü sabitleme teknolojisi ile eşleştirilmiş elektronik görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde videolarda inanılmaz derecede statik görüntüler elde etmemizi sağlıyor. Ayrıca bu yüksek kaliteli videoları Google Fotoğraflar’daki sınırsız yükleme alanında saklayarak cihazınızda yer kaplamasını da önleyebilirsiniz.

Pixel 2’nin fotoğraf kalitesi de son derece etkileyici. Neredeyse tüm aydınlatma koşullarında dinamik bir aralık yakalayan kamera, fotoğraflardaki ayrıntıların bozulmasına kesinlikle izin vermiyor. Ayrıca arka plan bulanıklığı sağlamadaki üstün başarısı da çift kameranın her şey olmadığını gösteriyor.

Google Pixel 2, fotoğraf konusunda DxOmark’tan 99 puan alıyor. Bu alanda Galaxy Note 8 100 tam puan almıştı. Video kategorisinde ise 96 puan alan Pixel 2, bu alanda rakiplerinin ona yaklaşmasına izin vermiyor. Zira Galaxy Note 8, video performansı ile ancak 84 puan alabilmişti.

Bu puanları topladığımızda, Google Pixel 2, kamera performansı ile ortalama 98 puan almış oluyor ve dünyanın en iyi akıllı telefon kamerasına sahip cihazı tacını takıyor.