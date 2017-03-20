Galaxy S8'in Yeni AKG Kulaklıkları Ortaya Çıktı!

Bir süre önce ortaya çıkan detaylara göre Galaxy S8’de bulunacak olan AKG kulaklıkları sonunda görüntülendi.

Samsung’un artık ezbere bildiğimiz yeni muhteşem telefonu Galaxy S8, 29 Mart’ta tüm dünya ile aynı anda İstanbul Vodafone Arena’da tanıtılacak olması ayrı güzel bir detay iken Samsung’un eski TocuhWiz sorunlarını saymazsak en kötü olduğu konu kulaklıklardı.

Galaxy S ve Galaxy Note serisi gibi iki her yılın en başarılı telefonlarından ikisini üreten Samsung, iş ses kalitesine gelince net bir tabir ile leş kulaklıklar sunmaktaydı. Samsung gibi bir teknoloji devine yakışmayan bu kulaklıklar sonunda bu yeni Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile değişiyor.

Daha önceden sizlere bahsettiğimiz gibi AKG kulaklıklar kullanacağı ortaya çıkan Samsung’un bu yeni kulaklıkları ise ortaya çıktı.

Yukarıda görebileceğiniz gibi lansman provasında görülen kulaklıklar aynı zamanda Samsung’un meşhur beyaz tutkusunu da değiştirdiği görülüyor.

Yukarıdaki fotoğraflara baktığımızda niyeyse yine çok kaliteli değilmiş hissi uyandırdığını söyleyebileceğim kulaklıkların asıl kalitesini elbette yapacağımız testlerde göreceğiz, ancak bu kulaklıklar her türlü Samsung’un mevcut kulaklıklarından iyi olacaktır.