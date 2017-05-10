16 Mayıs'ta düzenlenecek Tizen Geliştiriciler Konferansı'nda, Samsung'un akıllı saat bombalarını patlatması bekleniyor. Ne var ki giyilebilir teknolojiler hakkında ser veriliyor sır verilmiyor.

Tizen Geliştiriciler Konferansı,16 Mayıs'ta San Francisco'da düzenlenecek. Söz konusu organizasyonda, Gear Fit Pro ve Gear POP'un tanıtılması kesin gibi gözüküyor. Gear Fit Pro hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Bildiğimiz şeylerse Samsung'un söz konusu proje üzerinde yoğun olarak çalıştığı ve cihazın doğrudan "Samsung Health" mimarisi ile senkronize olacağı yönünde. Kısacası sağlığınıza ait elde edilen tüm veriler, bulut sistemine yüklenecek.

Samsung'un diğer giyilebilir teknolojisi Gear POP ise bambaşka bir muamma. Model numarasının SM-R600 olacağı dışında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Her nedense Samsung, yeni cihazlarının üstüne büyük bir sis perdesi çekmiş gibi. Ancak organizasyonun ayrıntılarını ve giyilebilir teknoloji cihazlarının detaylarını sizinle anbean paylaşacağız.