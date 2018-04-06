Samsung'un beklenen amiral gemisi Note 9 için yayınlanan konsept video, cihazın muhtemel tasarımını gözler önüne seriyor.

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S9'u henüz duyurmuşken, bir sonraki cihaz için sızıntılar gelmeye başladı. Tabii ki Note 9'dan bahsediyoruz. Daha önce GeekBench'te görülen Note 9, piyasaya normalden biraz daha erken, yani Haziran'da giriş yapabilir. Şimdi tüm bu sızıntıları bir kenara bırakıyoruz: İşte karşınızda DBS Designing tarafından tasarlanan konsept Galaxy Note 9!

Galaxy Note 8'den daha farklı bir tasarım dili taşıyan konsept cihaz, eskisine göre daha köşeli bir tasarıma sahip. Telefonun sahip olduğu kalem ise farklı renk seçeneklerine kavuşmuş. Neredeyse %100 ekran-gövde oranına sahip 6.3 inçlik QHD+ Super AMOLED ekranla gelecek olan Note 9'un konseptine baktığımızda, ekrana yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu görüyoruz. Ancak daha önce alınan bilgilere göre Note 9, bu özelliğe sahip olmayacak.

Android P ile gelmesi beklenen Note 9, 8 GB RAM'e sahip olacak. Bunun dışında Note 8'den daha büyük bir pil barındıracak olan Note 9, beklenenin aksine Note 8'den daha ince olacak. Samsung'un yeni amiral gemisi Note 9 ile ilgili bildiklerimiz henüz çok sınırlı. Cihaz tanıtılana kadar onlarca konsept veya sızıntıyla karşılaşacağız, bu ise onlardan sadece biriydi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy Note 9 için tasarlanan bu konsepti nasıl buldunuz?