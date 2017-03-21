Samsung'un MWC 2017'de Yaptığı Muhteşem Tanıtımlar!

Samsung, MWC 2017'de her sene olduğu gibi birçok ürün tanıttı. Elle tutulabilir olanları sizlere hatırlatmak istedik. Bu ürünlerden bazıları çok yakında satışa sunulacak, bazıları henüz prototip aşamasında kalmaya devam ediyor; ancak her biri gelecek vaat eden ürünler.

MWC 2017, bu sene çok sağlam ürünlere sahne oldu. Teknoloji anlamında geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı MWC 2017’de Samsung, yine başarılı ürünler sergiledi. Özellikle Sony, Oppo ve Nokia gibi firmaların rekabeti artırdığı bir gerçek olsa dahi Samsung, yine kaliteli ürünler tanıttı.

Şirketin Barcelona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı cihazlara şöyle bir göz atalım istedik. Özellikle dikkat çeken ürünlere baktığımızda, Galaxy Tab S3 ön plana çıkıyor. Apple’ın iPad’lerine rakip olarak çıkacak ürünün fiyatı da belli oldu.

Samsung Galaxy Tab S3 dışında Samsung’un üzerinde durduğu birkaç görüntüleme teknolojisi de ön plana çıkan içerikler arasındaydı. Ekrana uygulanan kuvvetin farklı düzeylerini algılayan Force Touch özelliğini tanıtan Samsung'un, sonunda kendi telefonlarında bu özelliği kullanması bekleniyor. Hatta henüz bilinmese bile 29 Mart 2017’de tanıtılacak Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’ta bu özelliğin yer alması bekleniyor.

Samsung, gelecekte ekranları geliştirmek için hamleler yapacağını bu fuarda gösterdi. Polarize olmayan OLED panelini gösteren Samsung, bu ekranda daha az güç tüketerek çok daha yüksek parlaklığa ulaşabildiğini gösterdi. Ayrıca şirket, 1.200 PPI’lık yüksek çözünürlüklü VR kulaklık seti ve renk körlüğü sorunu yaşayanlar için, içerisinde mavi olmayan bir OLED ekran sergiledi.

Bükülebilir ekranların konferansta yer almasına rağmen, Samsung tarafından pek ön plana çıkartılmadığını belirtmem gerekiyor. Samsung’un bu teknolojide son safhalara ulaştığı söylense bile söz konusu teknolojiyi bir telefonda nasıl kullanacağı hala merak konusu.