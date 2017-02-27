Samsung'un MWC 2017 kapsamında düzenlediği basın toplantısında Greenpeace üyelerinin düzenlediği protesto, günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Geçtiğimiz yıl Samsung, Galaxy Note 7 modellerinde yaşanan batarya sorunundan sonra telefonu tamamen piyasadan toplamış ve imha edeceğini söylemişti. Bu süreçte 4 milyona yakın Note 7 kullanıcısı mağdur bırakmadan süreci iyi bir şekilde yürüten şirket, telefonları başarıyla piyasadan topladı ancak Greenpeace üyeleri Samsung'un bu "başarılı" sürecinden pek de memnun değil.

Daha önce Greenpeace, Note 7'lerin geri toplatılmasından sonra Samsung ile temas kurmuş ve Note 7 modellerinin özellikle çeşitli madenlere dönüştürerek çevreye ciddi anlamda katkıda bulunacağını, bu nedenle şirketin bu süreçte geri dönüşüme önem vermesi gerektiğini söylemişti. Greenpeace'in Samsung'a yaptığı bu çağrı yanıtsız kalmıştı.

Samsung'un bu sessizliğini protesto etmek isteyen bir grup Greenpeace gönüllüsü, Samsung'un geçtiğimiz gün Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni tabletlerini duyurduğu basın toplantısında yerini aldı. Basın etkinliğine davetlilerin girdiği sırada pankart açan Greenpeace üyesi, bunun dışında basın toplantısı esnasında da lansman alanına girerek pankart açtı.

Pankart açıldığı anda sahnede olan Samsung'un üst düzey isimlerinden David Lowes, protestoya sahneden karşılık vererek durumun farkında olduklarını söyledi.