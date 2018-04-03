Samsung'un Oreo Güncellemeli Telefon Listesi Belli Oluyor

Tüm Samsung kullanıcıları tarafından merakla beklenen Oreo 8.0 güncellemesini alacak telefon modellerinin listesi yavaş yavaş belli oluyor. Sızan haberler arasında bizleri sevindirecek olanlar varken üzmesi muhtemel gelişmeler de mevcut.

Samsung’un Galaxy S8 / S8 + ve Note 8 için erişilebilir kıldığı Android 8.0 Oreo, yakın zamanda Samsung’un diğer akıllı telefonları için de yürürlüğe girecek. Galaxy S7 ve S7 edge kesinlikle Android 8.0 Oreo güncellemeleri için en olası adaylar arasında gözüküyor. Ancak başarılı şirketin aklında bu güncellemeye dair başka planlar da mevcut. Samsung’un planları arasında bu güncellemeyi bazı orta sınıf telefonlar için de uygun hale getirmek var.

Ünlü Sertifikasyon oluşumu Wi-Fi Alience’ın tespitlerine göre bir çok orta sınıfa yakın Samsung telefona da bu güncellemenin yakın zamanda getirilmesi bekleniyor. Şu an için Wi-Fi Allience’ın listesinde: Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A3 (2017) gibi hoş sürprizlerin yanında, Samsung Xcover 4, Galaxy S7 ve S7 Edge de bulunuyor. Bu listeye ek olarak Galaxy Tab S3’ün de güncelleme alması ihtimal dahilinde görünüyor.

İşin bizleri en çok üzen boyutuna gelecek olur isek; maalesef, Samsung S6 ve S6 Edge için bir güncelleme yapmayı henüz düşünmüyor. Yeni çıkan Samsung Galaxy S9 ve hedef alınan kitlenin S6 kullanıcılarına yeni telefon aldırmak olduğu düşünülürse, güncelleme konusunda S6 ve S6 öncesi serinin artık bu defteri kapattığını söyleyebiliriz.