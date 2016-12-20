Samsung’un Orta Seviye Özelliklere Sahip Yeni Akıllı Telefonu: Galaxy J3 Emerge

Samsung, yeni yıl öncesi yavaş yavaş alt segment akıllı telefonlarını duyurmaya başladı. Bu yıl içerisinde Galaxy J3’ün 2017 versiyonunu duyuran şirket, bu sefer Galaxy J3 Emerge adındaki modelini tanıttı. Twitter fenomeni @evleaks’e göre 6 Ocak 2017’den itibaren satışa sunulacak olan telefonun diğer özellikleri sırasıyla şöyle:
- 5 inç büyüklüğünde HD IPS ekran
- 8 çekirdekli Snapdragon 430 işlemci ve Adreno 505 grafik işlemcisi
- 2 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza
- Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi
- Çift SIM kart desteği
- LED flaş destekli 5 MP arka ve 2 MP ön kamera
- 4G LTE bağlantı desteği
- 2600mAh batarya
Telefonu fiyatıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor, zannediyorum ki birkaç hafta içerisinde o da belli olacaktır.
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