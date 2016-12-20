Samsung’un Orta Seviye Özelliklere Sahip Yeni Akıllı Telefonu: Galaxy J3 Emerge

Samsung, Galaxy J3 (2017)’nin bir versiyonu olan yeni telefonu Galaxy J3 Emerge’nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Samsung, yeni yıl öncesi yavaş yavaş alt segment akıllı telefonlarını duyurmaya başladı. Bu yıl içerisinde Galaxy J3’ün 2017 versiyonunu duyuran şirket, bu sefer Galaxy J3 Emerge adındaki modelini tanıttı. Twitter fenomeni @evleaks’e göre 6 Ocak 2017’den itibaren satışa sunulacak olan telefonun diğer özellikleri sırasıyla şöyle:

5 inç büyüklüğünde HD IPS ekran

8 çekirdekli Snapdragon 430 işlemci ve Adreno 505 grafik işlemcisi

2 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi

Çift SIM kart desteği

LED flaş destekli 5 MP arka ve 2 MP ön kamera

4G LTE bağlantı desteği

2600mAh batarya

Telefonu fiyatıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor, zannediyorum ki birkaç hafta içerisinde o da belli olacaktır.