Samsung'un Ortakları, Galaxy S8 Modellerine Bayıldılar!

Samsung, merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S8'i MWC'de tanıtmamış olsa da, stratejik ortaklarına ve büyük dağıtımcılara küçük çaplı bir sunum yaptı. Yerel haber organlarına yapılan açıklamalara göre, S8 "muhteşem" bir cihaz.

Samsung'un amiral gemisinin resmi tanıtımını erteleme kararı, Mobile World Congress'te hayal kırıklığı yarattı. Ancak söylentiler doğruysa Samsung, Galaxy S8 prototipini Barcelona'ya getirdi.

Güney Koreli Herald'a göre Samsung ve stratejik ortaklarının üst düzey yöneticileri, Mobile World Congress'in düzenlediği alana yakın mesafedeki Hotel Porta Fira'da bir araya geldi. Hatta Samsung, sunumu içi özel devasa bir konferans salonu tuttu. Samsung'un stratejik ortakları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerine canlı canlı şahit oldu.

Ortak şirketlerin bazı temsilcileri, yerel medya organlarına "Samsung S8'in gerçekten çok etkileyici olduğunu" ifade etti. Bununla birlikte, Galaxy S8'in özellikleri hakkında ayrıntı açıklamaktan itinayla kaçındılar.

Samsung, “kapalı kapılar” yaklaşımına yıllardır başvuruyor. Şirket, tüketicinin karşısına çıkarmadan önce modellerini ortakları ve üst düzey dağıtımcılar ile paylaşıyor ve fikir alıyor. Yine de bu yıl politikada ufak bir değişiklik yaşandı ve büyük ilgi nedeniyle Samsung, Galaxy S8'in ufak çaplı bir tanıtım videosunu MWC'de yayınladı.