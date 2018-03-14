Galaxy S9’un Kamerası “DSLR” Çıktı! (Video)

Samsung, Galaxy S9’da yer alan çift diyafram destekli kamerasına çok güveniyor. JerryRigEverything de Samsung’un çok güvendiği bu kamerayı güzel bir şekilde inceledi.

Samsung Galaxy S9’un sloganı “Kamera. Yeniden Tasarlandı” şeklindeydi. Haliyle, akıllı telefonun en çok üstünde durulduğu donanım da kamerası oluyor. Daha önceki akıllı telefonların aksine bambaşka bir kamera standardıyla gelen şirket, bu başarılı hamlesiyle DxOMark’tan muhteşem bir skor almayı başardı.

Samsung Galaxy S9’un kamerasının muhteşem olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikir, ancak akıllı telefonun bunu hangi donanımla sağladığını bilmiyorlar. Samsung’un bu noktada gerçek başarısı arka kamerada yer alan değişken diyafram lensinde gizli. Daha önce hiçbir akıllı telefonda görülmemiş bu özellik, kameranın diyafram lensini f/2.4 ile f/1.5 arasında geçiş yapmasına izin veriyor.

Böyle bir özel lensin nasıl bir görünümde yer aldığını merak eden ünlü YouTuber JerryRigEverything, akıllı telefonu inciğine cıncığına kadar karıştırırken kameraya da özel bir yer açıyor. Kamerayı kabaca kırmak yerine düzenli bir şekilde açmaya çalışan Zack Nelson’ın karşısına, DSLR kameralarda kullanılan çoklu diyafram mekanizmasının aynısı çıkıyor.

Samsung’un kamerayı yeniden tasarlamadığı kanıtlanmış olsa da, şirketin küçücük bir telefon kamerasına bu kadar komplike bir özelliği nasıl eklediği bilinmiyor. Eğer sizler de JerryRigEverything kanalında Galaxy S9 incelemesini merak ediyorsanız, üst düzey amiral gemisinin nelere sahip olduğunu görebilirsiniz. Yalnızca kamerayı merak ettiyseniz, videonun 3:18 saniyesinden sonrasının kamerayla ilgili olduğunu hatırlatalım.