Teknoloji devi Samsung’un mobil bölümünün patronu Dongjin Koh, Tayvan’da gerçekleştirilen bir oturumda yeni amiral gemileri Note 8‘in çıkış tarihini birkaç ilginç detayla açıkladı.

Samsung Galaxy Note 8, netleştiği günden bu yana söylenti kazanlarını durmak bilmeden kaynatıyor. Otoriteler, Samsung’un ilkleri uygulayacağı amiral gemisinin Berlin’de yapılacak IFA’da duyuracağını söylüyor. Ancak yeni söylentiler bunların tam aksine Samsung’un kendi etkinliğini düzenleyeceği yönünde.

Aslında bundan iki ay kadar önce Samsung'un New York kentinde, üzerinde çalıştığı bir cihaz için etkinlik planladığına dair söylentiler ortaya atılmıştı. Firma ağzını sıkı tuttu ve bu söylenti çabuk unutuldu. Bununla birlikte şirket içinde ve Asya medyasında DJ Koh olarak bilinen ve Samsung’un mobil bölümüne başkanlık eden Dongjin Koh, Galaxy Note 8’in Ağustos ayı sonunda tanıtılacağını doğruladı.

Koh ve birkaç üst düzey Samsung yöneticisi, bu hafta telekomünikasyon endüstrisinden yöneticilerle görüşmek üzere Tayvan'ı ziyaret ettiler ve bir soru cevap paneli düzenlediler. Koh, Tayvan’da çok sayıda Note serisi kullanıcısı olduğunu ve Ağustos ayında tanıtılan cihazın ilk piyasaya gireceği ülkenin Tayvan olacağını söyledi. Galaxy Note 8 Eylül’de, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinde ve Ekim’de de tüm dünyada satışta olacak.

Panel sırasında ekip, Note 8’in tanımına ilişkin yer söylentilerini doğrulamadı. Yeni amiral gemisinin fiyatı veya etkinliğin Ağustos’un hangi gününde gerçekleşeceği ise netleşmedi.