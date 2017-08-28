Samsung'un Pembe Galaxy Note 8'i Tayvan'da Satışa Çıkıyor

Galaxy Note 8'in 5. renk seçeneği olan pembe, Tayvan'da kullanıcılara sunulmaya başlıyor.

Samsung, geçen hafta canlı yayında New York'ta Galaxy Note 8'in tanıtımını yapmıştı. Tanıtım sayesinde her şeyi net bir şekilde öğrendik ancak arada bir istinanın bulunduğu şimdi belli oluyor. Açıklamalara göre yalnızca 4 renk (orkide grisi, gece yarısı siyahı, altın ve derin deniz mavisi) olacaktı ancak yeni bilgilere göre Galaxy Note 8'in bir rengi daha olacak ve bu renk pembe.

Daha öncesinde Samsung'un diğer amiral gemisi Galaxy S8 Plus'ın da pembe renginin olabileceğini belirtmiştik ancak tam anlamıyla kesinlik taşımıyordu. Bu seferki kaynaklar ise kesinlikle güvenilir. Üstelik açıklamalara göre Tayvan'da satılacak Note 8 telefonlarının yüzde 30'u pembe renkli olacak.

Anlaşılan Samsung, cihazlarının ön kısımlarının aynı kalmasını sağlayarak, arka kısımlarına oldukça geniş opsiyonlar sunuyor. Üstelik S-Pen'in rengi de cihazın rengine göre değişiyor. Ön kısımın aynı kaldığı gibi arka kısımdaki kamera bölgesinin rengi de değişmiyor.

Telefon dış görünüş açısından diğer ülkelerde satılacak cihazlardan farklı görünse de içinde bulunan parçalar aynı. 18.5:9 çözünürlük ve 6.3 inçlik AMOLED ekran bulunuyor. Ayrıca global sürümde olduğu gibi Exynos 8895 ve 6GB RAM'e sahip. Fiyat açısından da aynı politika izlenecek.