Samsung’un Ramazan’a Özel Muhteşem İndirim Dönemi Başladı!

Ramazan ayının gelişiyle birlikte pek çok teknoloji şirketi de özel kampanya dönemine giriş yaptı. Dünyanın en popüler Android cihaz üreticisi Samsung ise pek çok farklı sınıfa ait ürününü, Ramazan ayı boyunca indirimli olarak satışa sunacak. Taşınabilir şarj aletinden Galaxy S9’a kadar pek indirimden haberdar olabilirsiniz.

Ülkemizin en çok tercih edilen elektronik üreticilerinden Samsung, Ramazan’a özel olarak Türkiye’deki internet mağasında oldukça iddialı indirim kampanyaları başlattı. Her gün bir fırsat ürününü seçen şirket, %30’un üzerinde indirim uygulayabiliyor.

Ramazan’dan önceki gün 16 Mayıs itibariyle başlayan kampanya sürecinde ilk fırsat ürünü 50 inçlik Smart UHD TV oldu. Ürünün normal fiyatı 3999 TL iken internet üzerinden 3299 TL’ye gün boyu satışa sunuldu. Ardından Samsung Level Active Kablosuz Kulaklık ürünü, 329 TL’den 249 TL’ye 17 Mayıs boyunca satıştaydı. Bugün (18 Mayıs) itibariyle indirimde olan ürün ise 10.200 mAh gücünde hızlı şarj destekli taşınabilir şarj aleti oldu.

Samsung’un kampanyaya özel olarak hazırladığı internet sitesinde, bulunduğunuz günün fırsat ürünü yer alıyor. Aynı zamanda önceki günlerde hangi ürünleri kaçırdığınızı da görebiliyorsunuz.

Samsung, aynı zamanda önümüzdeki üç günde hangi ürünlerde indirim yapacağını da açıklıyor. Açıklanan takvime göre 19 Mayıs’ta Gear VR (2016), 20 Mayıs’ta Scoop Kablosuz Hoparlör ve 21 Mayıs’ta ise Samsung Galaxy S9 fırsat ürünleri olacaklar.

Galaxy S9’un mevcut fiyatı 4.599 TL iken, Galaxy S9 Plus’ın fiyatı ise 5.199 TL. Bu fiyatlar, Samsung Türkiye garantili olan cihazlara ait olduğundan farklı satış noktalarında değişkenlik gösterebilir. Samsung’un Galaxy S9 için nasıl bir indirime gideceğini de 21 Mayıs’ta öğreneceğiz.