Samsung'un keni e-ticaret sitesi SamsungWA, ülkemizde kullanıma açılmış durumda.

Ülkemizdeki mobil cihaz pazarının en ağır toplarından olan Samsung, Türk müşterilerin desteğini arkasına alarak ülkemize yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

Daha önceden Türkiye'nin de dahil olduğu MENA Bölgesi'ndeki ilk inovasyon merkezini İstanbul'da açan Samsung, şimdi de resmi e-ticaret sitesi SamsungWA'yı, Güney Kore'den sonra ilk kez Türkiye'de kullanıma sundu.

'Wearables & Accessories (Giyilebilirler ve Aksesuarlar)' odaklı bir site olan SamsungWA, eski ve yeni model cihazlar için uyumlu, hemen hemen tüm aksesuarları barındırmakta.

Samsung dışında markaların cihazlarının da mevcut olduğu sitede şu an için altı farklı ürün kategorisi mevcut. Samsung, 2017 yılında akıllı saat satış rakamları konusunda Türkiye'de 400 bini görmeyi hedeflemekte ve bu site, Güney Koreli şirketin ülkemizde söz konusu rakama ulaşması adına önemli bir platform konumunda.

Bakalım online alışverişin sıkça kullanıldığı ülkemizde SamsungWA, Samsung açısından beklentileri karşılayabilecek mi?