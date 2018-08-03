Samsung'un Resmi Galaxy Note 9 İntro Videosu Sızdırıldı

Sanal dünyanın bu kadar genişlediği bir dönemde sır saklamak çok da kolay değil. Rus perakendeciler Samsung Galaxy Note 9'un kutusunun görselini sızdırırken, Samsung'un Galaxy Note 9 için hazırladığı intro videosu da çevrimiçi olarak paylaşıldı.

Rusya, akıllı telefon denince akla ilk gelen pazarlardan biri olmasa da Samsung’un yeni ürünlerini sızdırma konusunda Rus perakendecilerin iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Kısa süre önce henüz tanıtılmamış olan Samsung’un yeni Wireless Charger Duo kablosuz şarj cihazını satışa sunan Rus perakendeciler, şimdi de Galaxy Note 9’un resmi kutusunun fotoğrafını internete sızdırarak Galaxy Note 9’a dair tüm merak edilenleri yanıtlamış oldular.

Tahmin edebileceğiniz gibi kutunun üzerindeki yazılar Rusça. Ancak Sammobile, yapay zeka ile makine çevirisi kullanarak kutunun üzerindeki yazıları İngilizce’ye çevirmeyi başardı. Beklediğimiz gibi yeni Galaxy Note 9, 6.4 inç boyutunda QHD+ sAMOLED bir ekrana sahip olacak. Cihazın arkasında 12MP, f/1.5 – f/2.4 + 12MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera yer alacak. Önde ise 8MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Paylaşılan görsel, S-Pen’in uzaktan kumanda işlevine sahip olacağını da doğruluyor. Söylentilere göre uzaktan kumanda özelliğine sahip olan S-Pen, bluetooth teknolojisi ile cihaza bağlı olacak ve kamera, müzik çalar gibi pek çok uygulamayı uzaktan kontrol edebilecek. Görseldeki cihazın 128GB dahili depolama alanı ve 4000mAh bataryası olduğunu görüyoruz. Cihazda stereo hoparlör olacak ve kutudan AKG kulaklıklar çıkacak.

Galaxy Note 9 ürün kutusunun yanı sıra Samsung’un resmi Galaxy Note 9 intro videosu da çevrimiçi ortamda paylaşılmış durumda. Galaxy Note 9 tasarımını baştan aşağı gösteren video, cihaz hafızasının 1 TB’a kadar artırılabildiğini ve yeni S-Pen’in çok daha güçlü olduğunu söylüyor. Samsung’un Galaxy Note 9 için hazırladığı resmi intro videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.