Samsung, Galaxy Note serisinde kullandığı S Pen'i yeni dizüstü bilgisayarına entegre etmişti. Şimdi S Pen'e sahip Samsung Notebook 9 Pro yurt dışında satışa başladı.

Samsung, S Pen'e sahip ilk dizüstü bilgisayarı Notebook 9 Pro'yu piyasaya sürdü. Computex'te geçen ay tanıtılan Notebook 9 Pro, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ve tablet gibi çalışmasına izin veren 360 derecelik bir menteşeye sahip. Alternatif olarak 13,3 inç ve 15 inç varyasyonlar halinde geliyor.

Her iki sürüm de yedinci nesil Intel Core i7 işlemciler, 256GB SSD'ler ve USB-C şarj portları bulunuyor. 1,099 dolarlık 13 inçlik model 8GB RAM ile birlikte gelirken, 15 inçlik modelde 16GB RAM bulunuyor ve fiyatı 1.299 dolar.

Ayrıca dizüstü bilgisayarlarda iki adet USB 3.0 portu, bir HDMI portu, microSD kart yuvası ve bir Windows Hello kamerası bulunuyor.

Samsung Notebook 9 Pro, şu anda Best Buy üzerinden satılıyor. İlerleyen süreçte diğer büyük parekende şirketleri de satmaya başlayacaktır. Ürünün ülkemize gelip gelmeyeceğini ise bilmiyoruz.