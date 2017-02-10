The Wall Street Journal, Samsung’un kişisel asistanı Bixby’nin daha önce iddia edilenin aksine Viv Labs’in geliştirdiği bir teknolojiyi temel almayacağını iddia etti. Ayrıca Bixby’nin Samsung mühendisleri tarafından S Voice temelli olarak geliştirildiği ve Galaxy S8 ile birlikte kullanıma sunulacağını da belirtti.

The Wall Street Journal, Samsung’un S Voice tabanlı sanal asistanı Bixby’nin Samsung Galaxy S8 ile birlikte kullanıma sunulacağını belirtti. Daha önce Bixby’nin Samsung’un geçtiğimiz yıl satın aldığı yapay zeka alanında çalışmalar yapan Viv Labs’in geliştirdiği bir teknoloji üzerine inşa edileceği söylenmişti.

Samsung’un mobil departmanının CTO’su Injong Rhee, geçtiğimiz kasım ayında Galaxy S8’in yapay zekasının Viv Labs tarafından sağlanan bir işlevsellik barındıracağını ve bunun onu rakiplerinden önemli derecede farklılaştıracağını açıklaşmıştı. The Wall Street Journal ise konuyla ilgili kaynaklara atıfta bulunarak Bixby’nin geçtiğimiz birkaç ay boyunca Samsung mühendisleri tarafından geliştirildiğini ve S Voice’un iyileştirilmiş hali olduğunu ifade etti.

S Voice, Galaxy S3’ten beri Samsung’un cihazlarında bulunan bir kişisel asistan. Ancak, bu zamana kadar Siri ve Google Now ile rekabete girebilecek bir konumda değildi. Samsung’un Bixby ile daha rekabetçi bir sanal asistan sağlaması bekleniyor. The Wall Street Journal’a göre, Bixby kullanıcılardan gelen sesli soruları yanıtlama yeteneğine sahip olacak. Bununla birlikte Samsung Galaxy S8’in üzerinde Bixby’ye özel bir tuş olabileceği de söyleniyor. Ancak sanal asistanın kullanıcı alışkanlıkları ve davranışlarını öğrenerek gelişebilen makine öğrenimi teknolojisine sahip olup olmayacağı açıklanmadı.